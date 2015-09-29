3 أكتوبر.. الحكم فى طعن مرشح بالمقطم على استبعاده لتعاطيه مخدر الحشيش

قررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر الطعون الانتخابية، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من خالد عبد العظيم الطوخى المرشح المحتمل بدائرة المقطم، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض ترشحه للانتخابات، لبيان تعاطيه لمخدر الحشيش من خلال الكشف الطبى.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 109224 لسنة 61 ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بمحكمة جنوب القاهرة ووزير الصحة ومدير عام مستشفى الشيخ زايد بالقاهرة بصفتهم.

وذكر الطاعن أنه أجرى الكشف الطبى فى فبراير الماضى وقدمه للجنة العليا وتبين من خلاله خلو جسده من أى مواد مخدرة، وتم قيده فى الكشوف وحصل على رمز السلم، وبناء على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى ألزم المرشحين بإعادة الكشف الطبى، أجرى الكشف مرة أخرى بمستشفى الشيخ زايد بالقاهرة، وتم استبعاده بحجة أن الكشف الطبى أوضح تعاطيه لمخدر الحشيش.