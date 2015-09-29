3 أكتوبر..الحكم فى طعن مرشح بالمنوفية لإلغاء استبعاده بسبب المخدرات

>قررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الادارية العليا، المختصة بنظر الطعون الانتخابية، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من مبارك عبد الحميد موسى، والذى يطالب بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى بالمنوفية، والقاضى برفض الطعن المطالب بادراج اسم الطاعن فى كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة قويسنا وبركة السبع، بعد استبعاده على سند ان الكشف الطبى الخاص به تبين تعاطيه للمخدرات، للحكم بجلسة 3 أكتوبر المقبل .

واختصم الطعن الذى حمل رقم 108047 لسنة 61 ق ع، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بالمنوفية بصفتهم، حيث ذكر الطعن ان محكمة القضاء الادارى بالمنوفية قضت برفض الطعن، حيث جاء الحكم مجحفاً بحقوق الطاعن فانه يطعن عليه لانه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.