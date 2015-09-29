الإدارية العليا تفصل فى استبعاد المرشح ناصر الضوى.. 3 أكتوبر

قررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر الطعون الانتخابية، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من عبد الفراج زيدان، والمطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض استبعاد ناصر الضوى المرشح بمحافظة الأقصر، والقضاء مجدداً باستبعاده من خوض انتخابات مجلس النواب القادمة، للحكم بجلسة 3 أكتوبر المقبل.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 108758 لسنة 61 ق ع، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية بصفتهم، والضوى أحمد الضوى عديس وشهرته ناصر الضوى.

وقال الطعن إن المطعون ضده يعمل مأمورا جمركيا ويمتلك مستودعاً للبوتجاز يحمل رخصة باسمه، ولم يذكر ذلك فى إقرار الذمة المالية الخاص به الذى تقدم به للجنة، رغم صدور كل أذونات الشحن باسمه.