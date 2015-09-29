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الفصل فى استبعاد المرشح إيهاب العمدة من الانتخابات 3 أكتوبر المقبل

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الفصل فى استبعاد المرشح إيهاب العمدة من الانتخابات 3 أكتوبر المقبل الفصل فى استبعاد المرشح إيهاب العمدة من الانتخابات 3 أكتوبر المقبل
قررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من مصطفى حجازى المرشح عن الدائرة الثالثة بالقاهرة ومقرها قسم شرطة الزاوية الحمراء، والتى يطالب من خلاله، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد البرلمانى السابق إيهاب العمدة المرشح لعضوية مجلس النواب عن ذات الدائرة، وإلغاء قرار اللجنة العليا بقبول أوراقه، والقضاء مجدداً باستبعاده، للحكم بجلسة 3 أكتوبر المقبل .

واختصم الطعن رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بصفتهم، حيث ذكر أن المرشح إيهاب العمدة "تاريخه أسود حيث إنه تلاعب فى بطاقته الشخصية، كما أنه ارتكب فعلا فاضحا مخلا للحياء بالطريق العام" طبقا للمادة 278 من قانون العقوبات بعد ثبوت كافة أركان هذه الجريمة البشعة بأركانها العامة فى القضية رقم 4247 لسنة 1989 جنح آداب القاهرة والذى تم تأييده استئنافياً بالإدانة.

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مصر 365