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بالفيديو #ليلة_الابطال - صلاح يتوقف عن التسجيل في خسارة روما المثيرة من باتي

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بالفيديو #ليلة_الابطال - صلاح يتوقف عن التسجيل في خسارة روما المثيرة من باتي بالفيديو #ليلة_الابطال - صلاح يتوقف عن التسجيل في خسارة روما المثيرة من باتي

فشل روما في تحقيق عودة تاريخية أمام باتي بوريسوف حين خسر 3-2 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وحل روما ضيفا على باتي ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وضرب الفريق البيلاروسي روما بثلاثية لإيجور ستاسيفيتش وفيليب ملادنوفيتش (هدفين) في الدقائق 9 و22 و30.

وحاول روما العودة في الشوط الثاني حين سجل جيرفينيو أولا في الدقيقة 68 وأضاف فاسيليس تورسيديس الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وشارك صلاح في المباراة كاملة وأهدر فرصتين سهلتين أمام مرمى باتي، وتوقف عن التسجيل بعد ثلاث مباريات متتالية سجل فيها بقميص الذئاب.

بهذه النتيجة تذيل روما ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما تصدر برشلونة المجموعة برصيد أربع نقاط، خلفه باير ليفركوزن وباتي بثلاث نقاط.

مباراة متقلبة

ضرب باتي مبكرا بهدفين في أول ربع ساعة، ستاسيتش وفيليب ملادينوف، فالأول استغل كرة عائدة من العارضة ليحولها برأسه في المرمى.

 

أما ملادينوف فقد لمح فويتيتش تشيزني خارج مرماه ليطلق كرة صاروخية سكنت الشباك.

هدد روما مرمى باتي لأول مرة بعد 27 دقيقة حين سدد ميراليم بيانيتش ركلة حرة مرت بجوار القائم.

وأطلق ملادينوف تصويية قوية أخرى من داخل منطقة جزاء روما سكنت الشباك لينهي الفريق البيلاروسي أول نصف ساعة بثلاثية نظيفة.

وأقحم رودي جارسيا المدير الفني لروما جناحه ياجو فالكي بدلا من لاعب الوسط ويليام فينكير في الدقيقة 38.

وأهدر صلاح فرصة لا تضيع حين انفرد بالحارس في منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك الخارجية قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني أسهم الجناح المصري في هدف فريقه الأول حين مرر الكرة لياجو فالكي الذي مررها بدوره لجيرفينيو الذي وضعها في المرمى.

وكاد صلاح أن يهز شباك باتي لكن تسديدته ذهبت فوق العارضة.

وحاول روما تسجيل التعادل بعد هدف توريسيدس الثاني دون جدوي.

شاهد الأهداف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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