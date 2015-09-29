«هزاع بن زايد» الملعب الأفضل عام 2014 يستضيف السوبر المصري (فيديو)

تقرير | حسام حسين

استقرت الشركة الراعية لاتحاد الكرة، على إقامة مباراة كأس السوبر بين الزمالك بطل الدوري المصري وكأس مصر، والأهلي وصيف البطولتين على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بإمارة أبو ظبي.

ونال الاستاد جائزة “أفضل ملاعب العالم في عام 2014″ وفقا لمؤسسة (ستاديوم دي بي) عبر موقعها الإلكتروني المتخصص في تقييم منشآت كرة القدم العالمية.

استاد هزاع بن زايد، المقام على مساحة 45,000 قدم مربع، واحداً من أكثر المشاريع الرياضية تطوراً بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يشمل 25,000 مقعد موزعاً على 7 مستويات.

يُعتبر استاد هزاع بن زايد مركزاً هاماً لتجمع المواطنين والمقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة والسياح الزائرين من كافة أنحاء العالم.

يذخر استاد هزاع بن زايد بالعديد من المميزات والتي تؤهله ليكون الخيار الأمثل للمباريات المحلية والإقليمية والدولية لكرة القدم إلى جانب مختلف الأحداث والفعاليات.

والاستاد يقام عليه كل مباريات أحد أندية كرة القدم الأكثر نجاحاً في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط- نادي العين الرياضي.

الاستاد يُصنف كأحد أكثر الملاعب تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وتم الانتهاء من إنشائه في وقت قياسي بلغ 17 شهراً، ويشمل 25,000 مقعد منها 3,000 مقعد مميز ليصبح واحداً من أكبر الملاعب الدولية التي تحتوي على نسبة مقاعد عالية للدرجة المتميزة. وتبلغ مساحته الكلية 45,000 قدم مربع وبارتفاع يصل إلى 50 متراً ما يجعله من أطول المباني على الإطلاق في مدينة العين.

ويتميز الاستاد:

- 11 مدخل للجماهير تتيح الدخول للملعب بشكل سلس

> - 10 نقاط للاستعلامات ومنفذين لبيع التذاكر

> - مواقف فسيحة للسيارات وموقف للحافلات يسع اكثر من 25 حافلة

> - 50 مقعداً مخصصاً لذوي الاحتياجات الخاصة وستة مصاعد

> - 9 ردهات مطاعم توفر أنواع مختلفة من المأكولات والمشروبات

> - 10غرف للصلاة

> - منطقة مخصصة لألعاب الأطفال

> - تكنولوجيا متطورة لإضاءة الملعب من السقف

> - شاشة ضخمة بقياس 40 متر مربع لعرض النتائج

> - 84 شاشة عرض تلفزيوني، ونظام صوتي متطور يشمل 100 سماعة

> - مركز طبي ونقطة للإسعافات الأولية ونقطة للدفاع المدني

> - اعتماد أعلى أكواد البناء ومواصفات السلامة ومكافحة الحريق

> - مركز إعلامي وقاعة المؤتمرات الصحفية ومدخل خاص للإعلاميين

> - 5 غرف للمعلقين واستديو للتحليل الفني

> - 60 مقعد مخصص للإعلاميين

> - أكثر من 30 موقع لكاميرات النقل والبث التلفزيوني، و3 اماكن لسيارات البث المباشر

> - نفق خاص لمرور حافلات الفرق أسفل الاستاد

> - أربع غرف تبديل ملابس بما يسمح باستضافة عدة فرق ومباريات متلاحقة

> - غرفة لفحص المنشطات

> - عوامل الاستدامة واستخدام الألواح الشمسية وتصنيف صديق للبيئة (لؤلؤ 2)

> - فريق عمل مكون من 500 شخص لضمان سلامة التشغيل خلال المباريات

> - أكثر من 500 كاميرا مراقبة

> - غرفة تحكم مركزية بأعلى المعايير الدولية

> - تجهيزات متكاملة تسمح باستضافة الفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية

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