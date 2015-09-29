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وزير الاستخبارات الإسرائيلى يطالب بمنع أعضاء الكنيست العرب من زيارة الأقصى

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وزير الاستخبارات الإسرائيلى يطالب بمنع أعضاء الكنيست العرب من زيارة الأقصى وزير الاستخبارات الإسرائيلى يطالب بمنع أعضاء الكنيست العرب من زيارة الأقصى
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن "يسرائيل كيتس" وزير شئون الاستخبارات والقائم بأعمال رئيس الوزراء حتى عودته من نيويورك أنه ينبغى منع أعضاء الكنيست العرب من زيارة المسجد الأقصى لمنع الاضطرابات بمحيط المسجد.

ونقلت الصحيفة عن "كيتس" قوله إنه يجب الضرب بيد من حديد على أولئك الأعضاء الذين يثيرون الفوضى والعنف بالمسجد الأقصى، ملوحا إلى عضو الكنيست العربى جمال زحالقة الذى اشتبك مع جنود الاحتلال بالقدس، قائلا هذه الأرض ملكا للمسلمين.

وأكد "كيتس" أنه ينبغى أيضا إدراج الجناح الشمالى للحركة الإسلامية فى إسرائيل على قوائم الإرهاب، باعتبارها تحرض على نشوب المواجهات بين الفلسطينيين واليهود عند الأقصى.

ووصف "كيتس" المقاومة بالحجارة والزجاجات بالإرهاب الذى يجب القضاء عليه سواء بسن قانون لذلك أو بأساليب أخرى.

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مصر 365