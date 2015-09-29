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قبل وبعد: صور غرفة نوم Jessica Alba

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قبل وبعد: صور غرفة نوم Jessica Alba قبل وبعد: صور غرفة نوم Jessica Alba

الثلاثاء 29-09-2015 18:09

يحتاج كل منّا إلى التجديد كل فترة من حياته ليكسر الملل والروتين. في هذا الإطار، يريح تجديد ديكور إحدى غرف البيت النفس والعين، ويبعث الراحة في نفس المالك. ولعل هذه العادة جزء لا يتجزأ من حياة المشاهير، كالنجمة الأمريكية الشهيرة Jessica Alba التي حرصت على تجديد غرفة نومها، من خلال إضفاء لمسات حيوية جذابة على ديكورها.

بمساعدة المصمم الداخلي مات ساندرز، استطاعت النجمة الشهيرة تغيير ديكور غرفة نومها في منزلها بمدينة "بفرلي هيلز" الأمريكية، مع الإشارة إلى أن الأخيرة تحظى بفسحة لا بأس بها، مما سهّل عملية تجديدها بما يتناسب مع ذوق ومتطلبات المالكة وزوجها المنتج السينمائي Cash warren.
رغم أعمال التجديد، إلا أن ألبا لم تتخل عن الطراز البسيط لها. هناك، يغطي خشب "الباركيه" الداكن أرضية الغرفة التي تحضن سريراً مزدوجاً محاطاً بأعمدة أربعة. وتبدو الغرفة جريئة بألوانها، خصوصاً في ظلّ حضور الأحمر على الوسائد والشرشف. وتبدو لمسات ألبا حيوية عبر الشتول الخضراء التي تفيد أن ثمة حياة تدور في الأرجاء.

صور "ديكورات" صالات سينما بمنازل 5 مشاهيربدورها، تكثر اللوحات التي تزين الجدران، فيما تتكئ إطارات صور الثنائي وطفليهما على منضدتي السرير.
ولا تقتصر وظيفة الغرفة على النوم، إذ تحضن جلسة تتألف من أريكة منجدة بالقماش البيج ومقعدين يكسوهما الجلد البني الفاتح. لعل الموقد المحاط بإطار مشغول بالأبيض والأسود يشكّل نقطة الجذب في المكان.

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