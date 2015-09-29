لحضور لائق اتبعي هذه النصائح...

من الجيّد أن نكون قدوةً لمن هم من حولنا، فنعطي المثل الصالح والراقي لهم.

"سيدتي نت" يطلع من خبيرة الـ"اتيكيت" السيدة نادين ضاهر على أصول الحضور المهذب واللائق، من خلال النصائح الآتية:

- يجب التحلّي برحابة الصدر والثقة بالنفس والرقة وقوة الإرادة، مع احترام الجميع قولاً وعملاً.

"اتيكيت الاكل" في "البوفيه" المفتوح- يجب النظر إلى الجانب المضيء من حياة الآخرين، وغض النظر عن هفواتهم، والسعي لخدمتهم وإسعادهم.

- يجب الحرص على أن يبقى أي نقاش هادئاً ورزيناً، لا يصل إلى عتبة الاحتدام أو الخصومة أو الكلام الجارح والمهين. في حال التباين في وجهات النظر، عليك التسلح بالصبر والتعبير عن وجهة نظرك بالكلام المقنع والرصين.

- يجب الوقوف بتواضع بدون تكبر أو خجل، مع التصرّف بصورة طبيعية بعيدة عن الانفعال والتصنع.

- يجب تجنب الوقوف على ساق واحدة، وعدم الاسترخاء أو الاتكاء على ما حولنا من قطع أثاث أو غيرها.

- يجب عدم وضع اليدين في الجيبين أو خلف الظهر أو فوق الرأس أو على الخصر، بل ندعهما تتدليان بشكل حر.

- يجب الجلوس برأس وصدر مستقيمين بحيث يشكلان زاوية قائمة مع الركبتين، مع عدم الإمساك بإحدى الساقين باليد أو وضع ساق فوق الأخرى، خصوصاً بحضور من هم أكبر سناً منا وأرفع مقاماً.

- يجب تجنب الارتماء على المقعد بتكاسل أو الاستناد بشدة إلى ظهره أو التأرجح عليه.

- يجب الحفاظ على نظافة الفم، مع التخلي عن عادة ترطيب الشفتين أو عضهما أو تحريكهما بطريقة متواصلة.

- يجب تجنب السعال أو البصق إلا في المنديل. وعند التثاؤب، يستحسن إخفاء الفم باليد اليسرى أو بالمنديل.

- يجب الحفاظ على نظافة القدمين وتغيير الجوارب باستمرار، مع عدم هزّ الساقين أثناء الجلوس أو خلع الحذاء تحت الطاولة.

شاهدي أيضاً: