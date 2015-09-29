بالفيديو والصور – الأهلي والزمالك يصطدمان على ' أفضل ملاعب العالم '

استقرت الشركة الراعية لاتحاد الكرة على إقامة مباراة كأس السوبر بين الزمالك بطل الدوري المصري وكأس مصر والأهلي وصيف البطولتين على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بإمارة أبو ظبي.

ملعب هزاع بن زايد الذي أنشيء حديثا في 2012 واستضاف مباراة مانشستر سيتي مع فريق العين الإمارتي في المباراة الافتتاحية يوم 14 يناير 2014.

وقال عزمي مجاهد المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة لـFilGoal.com: "المباراة ستقام على ملعب هزاع بن زايد ملعب نادي العين الإماراتي".

ونال الاستاد جائزة "أفضل ملاعب العالم في عام 2014" وفقا لمؤسسة (ستوديوم دي بي) عبر موقعها الإلكتروني المتخصص في تقييم منشآت كرة القدم العالمية.

ويعد الملعب هو الإنجاز العربي الأول على المستوى العالمي في هذا الجانب.

لماذا هزاع بن زايد؟

ووصفت المؤسسة في تقريرها ملعب هزاع بن زايد بأنه يستحق أن يكون الأفضل متفوقا على 31 استادا على مستوى العالم لما يتمتع به من طراز معماري رفيع ونظام الإضاءة المستوحى من ملعب بايرن ميونيخ (أليانز أرينا).

ويتفوق استاد هزاع من جانب السلامة الأمنية والخدمات التي تقدم للجماهير فضلا عن مرونة استخدام مرافقه سواء في الرياضة أو الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة.

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مميزات الاستاد

• 11 مدخل للجماهير تتيح الدخول للملعب بشكل سلس

• 10 نقاط للاستعلامات ومنفذين لبيع التذاكر

• مواقف فسيحة للسيارات وموقف للحافلات يسع اكثر من 25 حافلة

• 50 مقعداً مخصصاً لذوي الاحتياجات الخاصة وستة مصاعد

• 9 ردهات مطاعم توفر أنواع مختلفة من المأكولات والمشروبات

• 10غرف للصلاة

• منطقة مخصصة لألعاب الأطفال

• تكنولوجيا متطورة لإضاءة الملعب من السقف

• شاشة ضخمة بقياس 40 متر مربع لعرض النتائج

• 84 شاشة عرض تلفزيوني، ونظام صوتي متطور يشمل 100 سماعة

• مركز طبي ونقطة للإسعافات الأولية ونقطة للدفاع المدني

• اعتماد أعلى أكواد البناء ومواصفات السلامة ومكافحة الحريق

• مركز إعلامي وقاعة المؤتمرات الصحفية ومدخل خاص للإعلاميين

• 5 غرف للمعلقين واستديو للتحليل الفني

• 60 مقعد مخصص للإعلاميين

• أكثر من 30 موقع لكاميرات النقل والبث التلفزيوني، و3 اماكن لسيارات البث المباشر

• نفق خاص لمرور حافلات الفرق أسفل الاستاد

• أربع غرف تبديل ملابس بما يسمح باستضافة عدة فرق ومباريات متلاحقة

• غرفة لفحص المنشطات

• عوامل الاستدامة واستخدام الألواح الشمسية وتصنيف صديق للبيئة (لؤلؤ 2)

• فريق عمل مكون من 500 شخص لضمان سلامة التشغيل خلال المباريات

• أكثر من 500 كاميرا مراقبة

• غرفة تحكم مركزية بأعلى المعايير الدولية

• تجهيزات متكاملة تسمح باستضافة الفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية