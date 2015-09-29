الإسماعيلي لـ في الجول: البدري يحدد لنا أسماء اللاعبين المسافرين لمعسكر الإمارات

ينتظر الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي بقيادة المدير الفني أحمد حسام "ميدو" تحديد حسام البدري مدرب المنتخب الأوليمبي أسماء اللاعبين الذين سوف يضمهم للفراعنة لتحديد قائمة الدراويش التي سوف تسافر إلى الإمارات.

ويدخل الإسماعيلي معسكرا تحضيريا استعدادا للموسم الجديد في الإمارات في الفترة ما بين 3حتى 15 من شهر أكتوبر المقبل ويخوض خلاله ثلاث مباريات ودية.

وأكد سيد متولي مدير الإسماعيلي لـFilGoal.com أن الجهاز الفني للدراويش قد حدد قائمة تضم 20 لاعبا سوف يسافرون إلى الإمارات للمشاركة في المعسكر.

وأضاف"ننتظر تحديد البدري الأسماء الذين سوف يضمهم للمنتخب الأوليمبي من الإسماعيلي حتى نستطيع ضم خمس لاعبين آخرين للمعسكر".