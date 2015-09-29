اتحاد الكرة يبرئ ذمته من سقوط الأهلي والزمالك في الكونفدرالية

رفض جمال علام رئيس اتحاد الكرة إلقاء مسئولية خسارة الأهلي والزمالك في الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية على مسئولي الجبلاية.

ورد علام على أن مباراة نهائي الكأس أصرت على القطبين، قائلا:"في كل دول العالم، الفرق تلعب مباراة كل 3 أيام".

وأضاف في تصريحات عبر برنامج الملاعب اليوم"كل ناد لديه 30 لاعبًا، بينهم 5 تحت السن، وذخيرة من العناصر المميزة، سمحت أيضًا بانضمام بعضهم للمنتخب العسكري".

وتابع"لذا أرى أنه من غير المنطقي تحميل اتحاد الكرة مسئولية هزائم الأهلي والزمالك".

وأتم علام"الهزيمة واردة للفريقين، وأتمنى لهم التعويض في مباراتي العودة بالقاهرة".

وكان الأهلي خسر أمام أورلاندو 0-1، بينما سقط الزمالك أمام النجم الساحلي بنتيجة 1-5 في سوسة.