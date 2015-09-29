الأهلي يكشف لـ في الجول - كيف ظهر في ألبوم بانيني.. ولماذا ليس الزمالك

متى بدأت المفاوضات، ولماذا تم اختيار الأهلي وليس الزمالك للظهور في ألبوم بانيني 365 الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". هذا ما يكشف عنه نادر خليل مدير التسويق بالنادي الأحمر.

ويكمّن ألبوم "بانيني" عشاق كرة القدم من جمع ملصقات لصور لاعبي أبرز الفرق العالمية مع انطلاق مسابقات كرة القدم سنويا.

وظهر الأهلي في ألبوم بانيني 365 الرسمي للفيفا كالنادي المصري والعربي والإفريقي للموسم الجديد.

الأهلي تحت لقب "نادي القرن" في إفريقيا يظهر إلى جانب أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ ويوفنتوس وميلان ودورتموند وأياكس وأندرلخت وبوكا جونيورز وريفر بليت.

وكل ما يلي على لسان مدير التسويق بالأهلي لـ FilGoal.com ..

"الشركة لها وكيل في مصر تحدث مع إدارة الأهلي في ديسمبر من العام الماضي، ووقعنا العقود في فبراير. وتم الاتفاق على أن تكون مدة العقد 3 سنوات بداية من موسم 2015-2016".

"بدأنا في التقاط صور اللاعبين وأرسلناها لهم. ليكون الأهلي ضمن النسخة العالمية التي تتضمن فريقا من كل قارة، مع نسخة أخرى خاصة بمصر سيتم إصداره في الأسواق بعد 3 شهور".

"العرض المقدم للأهلي كان يتضمن بنودا مادية مرضية لنا، لن نعلن عنها بشكل رسمي الآن. ولكنها أنعشت خزينة النادي بعدة ملايين".

"الشركة اختارت الأهلي كممثل لإفريقيا لأنه النادي الأكثر تتويجا في العالم والأكثر شهرة عالميا، هم اختاروا الفريق الأكبر في كل قارة باستثناء أوروبا. ولذلك كان الأهلي وليس الزمالك حتى لو كان بطل الدوري والكأس في مصر".

شاهد صور نجوم الأهلي في ألبوم بانيني