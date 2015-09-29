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مدرب الزمالك: وهل نسيتم أن الشناوي سبب وصولنا لنصف النهائي

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مدرب الزمالك: وهل نسيتم أن الشناوي سبب وصولنا لنصف النهائي مدرب الزمالك: وهل نسيتم أن الشناوي سبب وصولنا لنصف النهائي

دافع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك عن حامي عرين فريقه أحمد الشناوي بعد الانتقادات التي طالت النجم الدولي إثر خسارة الفرسان 5-1 أمام النجم التونسي.

الزمالك سقط في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، قبل أن يلتقي الفريقان مجددا يوم السبت المقبل ضمن جولة الإياب.

وقال طاهر عن مستوى الشناوي في اللقاء: "كانت هناك حالة سيئة للفريق بشكل عام وليس لحارس واحد فقط.

وتابع "الشناوي مثلا تراه في لقطة يلعب بقمة التركيز ويبعد كرة لا تصد ثم بعدها بدقائق يرتكب خطأ".

ثم استدرك "لكن هل هذا يعني أن ننسى دور الشناوي في وصول الزمالك لنصف النهائي؟".

وأضاف "تصدى الشناوي لكرات هامة جدا في كل الأدوار تقريبا طوال مشوار الزمالك. فلا تنسوا ذلك".

وعن لماذا لم يلعب جنش في مرمى الزمالك بعدما تألق في كأس ، تحدث طاهر.

وصرح "حسنا وحين لعب جنش في نهائي الكأس قالوا لي أيضا لماذا هو من يلعب وليس الشناوي".

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