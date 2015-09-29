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رئيس البرلمان الليبى يناقش قضية بلاده مع المبعوث الأمريكى للسلام فى "ليبيا"

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رئيس البرلمان الليبى يناقش قضية بلاده مع المبعوث الأمريكى للسلام فى "ليبيا" رئيس البرلمان الليبى يناقش قضية بلاده مع المبعوث الأمريكى للسلام فى "ليبيا"
استقبل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته فى "نيويورك" المبعوث الأمريكى الخاص للسلام فى "ليبيا"، بحضور وزير الخارجية الليبى، محمد الدايرى.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى، حميد الصافى، فى بيان صحفى، إن المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى ناقش مع المبعوث الأمريكى سبل حل القضية الليبية من خلال التوافق بين الفرقاء الليبيين، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ودعم حوار الصخيرات المنعقد فى المغرب، التى تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة، برئاسة مبعوثها برناردينو "ليون".

وأضاف الصافى، رئيس البرلمان عقيلة صالح اطلع المبعوث الأمريكى الخاص بالسلام فى "ليبيا "على مسار الحوار والوضع الأمنى المتردى، وانتشار الجامعات الإرهابية الظلامية، التى تدعمها أطراف دولية وتسعى لللعبث بأمن وسلامة الدولة الليبية وشعبها.

وأشار مستشار رئيس البرلمان الليبى إلى أن المبعوث الأمريكى أبدى تفهما للوضع فى ليبيا، وطلب بحل سياسى سريع تحت إشراف الأمم المتحدة لوأد الإرهاب، الذى انتشر فى ربوع ليبيا، وأصبح يهدد دول عديدة عربية وأوروبية وأفريقية من خلال الهجرة غير الشريعة، التى أصبحت بمثابة كارثة تحصد أرواح آلاف من البشر، وتهدد أمن وسلامة عدد من الدول المحيطة بالدولة بليبيا.

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مصر 365