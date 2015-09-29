أخبار عاجلة

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح بلندن ينفى اتهامه بإدارة حساب "مجتهد"

Google+ Print
رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح بلندن ينفى اتهامه بإدارة حساب "مجتهد" رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح بلندن ينفى اتهامه بإدارة حساب "مجتهد"
قال سعد الفقيه، المعارض السعودى رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح في العاصمة البريطانية لندن، إن المزاعم التي بإدارته لحساب "مجتهد" على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" تعتبر مزاعم قديمة.

وأضاف "الفقيه" ردًا على سؤال موقع "CNN" عربية عبر البريد الالكترونى: "المزاعم قديمة وليست جديدة، ولم نعلق على المزاعم القديمة ولا ننوى التعليق على المزاعم الجديدة".

يذكر أن قراصنة قالوا إنهم تمكنوا من اختراق حساب "مجتهد" والوصول إلى معلومات وصور تربط بين سعد الفقيه وحساب "مجتهد" الذى يعتبر أحد أكثر المواقع المعارضة بوجود 1.9 مليون شخص من المتابعين.

وأثار هذا الاتهام عاصفة من الردود جابت مواقع التواصل الاجتماعي، وبين من يؤكد بأن سعد الفقيه بالفعل يقف وراء هذا الحساب في حين ذهب آخرون إلى أن هذا الربط وهمي ويمكن لأي مبتدئ من تزوير صوره المزعومة عبر برنامج "فوتوشوب".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020