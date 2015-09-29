رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح بلندن ينفى اتهامه بإدارة حساب "مجتهد"

قال سعد الفقيه، المعارض السعودى رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح في العاصمة البريطانية لندن، إن المزاعم التي بإدارته لحساب "مجتهد" على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" تعتبر مزاعم قديمة.

وأضاف "الفقيه" ردًا على سؤال موقع "CNN" عربية عبر البريد الالكترونى: "المزاعم قديمة وليست جديدة، ولم نعلق على المزاعم القديمة ولا ننوى التعليق على المزاعم الجديدة".

يذكر أن قراصنة قالوا إنهم تمكنوا من اختراق حساب "مجتهد" والوصول إلى معلومات وصور تربط بين سعد الفقيه وحساب "مجتهد" الذى يعتبر أحد أكثر المواقع المعارضة السعودية بوجود 1.9 مليون شخص من المتابعين.

وأثار هذا الاتهام عاصفة من الردود جابت مواقع التواصل الاجتماعي، وبين من يؤكد بأن سعد الفقيه بالفعل يقف وراء هذا الحساب في حين ذهب آخرون إلى أن هذا الربط وهمي ويمكن لأي مبتدئ من تزوير صوره المزعومة عبر برنامج "فوتوشوب".

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