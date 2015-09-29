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قوات الشرعية اليمنية تسيطر على سد مأرب وترفع أعلام دول التحالف فوقه

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قوات الشرعية اليمنية تسيطر على سد مأرب وترفع أعلام دول التحالف فوقه قوات الشرعية اليمنية تسيطر على سد مأرب وترفع أعلام دول التحالف فوقه
أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" اليوم الثلاثاء بأن قوات الشرعية فى اليمن استعادت السيطرة بالكامل على سد مأرب، وأنه تم رفع أعلام دول التحالف العربى فوقه.

ويأتى هذا بعدما تمكنت قوات الشرعية والمقاومة الشعبية، مدعومة بقوات التحالف العربي، من إحراز تقدم كبير يومى الأحد والاثنين الماضيين فى عدة مناطق فى محافظة مأرب وسط اليمن، والسيطرة على عدة تباب ومن بينها تبة المصارية.

وكانت قوات الشرعية والتحالف العربى قد أحرزت تقدما استراتيجيا كبيرا على مختلف الجبهات فى محافظة مأرب اليوم.

وأضافت القناة أن القوات الشرعية حققت تقدما فى مناطق عدة بمأرب، أبرزها منطقتى الجفينة وسد مأرب، وهما منطقتان استراتيجيتان تمهدان الطريق أمام الدخول للعاصمة اليمنية صنعاء.

وتشهد مأرب قتالا عنيفا منذ أكثر من أسبوعين بين المتمردين الحوثيين وميليشيات على عبد الله صالح من جهة، والقوات الشرعية مدعومة بقوات التحالف من جهة ثانية، فى محاولة لاستعادة السيطرة على صنعاء.
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