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مجلس جامعة الدول العربية المراقب بالأمم المتحدة يعزى الملك سلمان فى حادث منى

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مجلس جامعة الدول العربية المراقب بالأمم المتحدة يعزى الملك سلمان فى حادث منى مجلس جامعة الدول العربية المراقب بالأمم المتحدة يعزى الملك سلمان فى حادث منى
أعرب المجلس المراقب الدائم لجامعة الدول العربية، لدى الأمم المتحدة، عن خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى الحادث الأليم، الذى تعرض له الحجاج الميامين إثر التزاحم الذى حدث فى منىً.

كما توجه المجلس بتعازيه ومواساته إلى أهالى الضحايا والجرحى وأشاد المجلس بالوقفة التضامنية، التى عبرت عنها العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، واستهجن المجلس الأصوات، التى حاولت استغلال هذا الحادث الأليم سياسيا، وهى أصوات لا تعكس الجهود المقدرة، التى بذلتها وتبذلها المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن، وتعبئة كل الإمكانيات لتسهيل أدائهم فريضة الحج.

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مصر 365

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