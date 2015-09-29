السودان والسعودية يوقعان اتفاقيتان للتعاون الاقتصادى بـ100 مليون دولار

جرت اليوم الثلاثاء، بالعاصمة السودانية (الخرطوم) مراسم التوقيع على اتفاقيتين للتعاون الاقتصادى بين السودان والمملكة العربية السعودية ، بقيمة تصل إلى نحو 100 مليون دولار.

تنص الاتفاقية الأولى على تمويل توريد مشتقات بترولية للسودان، والأخرى على توريد أسمدة ومدخلات زراعية.

وقع عن جانب السودان وزير المالية بدر لدين محمود، وعن الجانب السعودى نائب مدير الصندوق السعودى للتنمية يوسف إبراهيم البسام، بحضور السفير السعودى بالخرطوم فيصل بن حامد معلا.

وقال وزير المالية السوداني، عقب التوقيع، إن الاتفاقيتين تمثلان ثمرة التبادل التجارى بين الخرطوم والرياض، وعبر عن أمله فى استمرار التعاون بين البلدين، وجدد فى هذا الصدد، التزام بلاده بتذليل العقبات التى تعترض الاستثمار السعودى فى السودان، داعيا الصندوق للاستثمار بالسودان.

وقال حامد، "أن هناك طلبات مقدمة لتمويل مشروعات فى مجالات حصاد المياه والصحة والتعليم بقيمة نصف مليون دولار".

فى السياق، قال نائب مدير الصندوق السعودي، يوسف بن إبراهيم البسام، إن الصندوق يساهم فى تمويل أكثر من 20 مشروعا بقيمة تفوق المليارى ريال سعودي، موضحا أن التبادل التجارى بين الرياض والخرطوم بلغ أكثر من أربعة مليارات ريال سعودي.

إلى ذلك، قال وزير النفط والغاز السودانى محمد زايد عوض، إن الاتفاقية التى وقعت مع الصندوق السعودي، تساهم فى توفير المشتقات البترولية فى السودان لمقابلة الطلب المتزايد على المشتقات النفطية، واصفا الاتفاقية بأنها تمثل ثمرة للتعاون الاقتصادى بين البلدين.

من جهته، قال وزير الزراعة والغابات السودانى إبراهيم الدخيري، إن الاتفاقية تساهم مساهمة فاعلة فى توفير المدخلات الزراعية، بجانب دعمها للقطاع الزراعى بالبلاد، مشيدا بجهود الصندوق السعودى للتنمية ودعمه للمشروعات التنموية بالسودان.

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