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سرقة محتويات 356 جركن زيت طعام فاسد كان من المفرتض إعدامه بشرق الإسكندرية

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سرقة محتويات 356 جركن زيت طعام فاسد كان من المفرتض إعدامه بشرق الإسكندرية سرقة محتويات 356 جركن زيت طعام فاسد كان من المفرتض إعدامه بشرق الإسكندرية
حاول القائمون على حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، تنفيذ قرار النيابة فى القضية رقم 47975 لسنة 2013 جنح المنتزه أول، بإعدام المضبوطات فى حملات تموينية، وهى عبارة عن 356 "جركن زيت طعام عباد الشمس" حجم 20 لترا للجركن، إلا أنه وقت التنفيذ تبين للجنة المكلفة بالإعدام أن جميع الجراكن مفرغة من محتواياتها وتم عمل محضر تبديد لمسئول المخزن.

وتم انتقال اللجنة المكونة من المقدم محمود على زين العابدين رئيس مباحث المنتزه ومدحت محمود صالح مفتش تموين وإبراهيم سعد مفتش تموين وأسامة صلاح مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالحى إلى مخزن شركه الصناعات للزيوت المتكاملة ومقرها سيدى بشر قبلى.

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مصر 365