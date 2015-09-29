ضبط 10 قطع سلاح و5 متهمين هاربين خلال عدة حملات أمنية بأسيوط

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط من ضبط 10 قطع سلاح متنوعة و5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة خلال عددة حملات أمنية بقرى ومراكز المحافظة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من المباحث الجنائية يفيد ضبط كل من المدعو ر. ع. ح موظف بمديرية التموين وم. ع. ح جواهرجى مقيمين جمريس دائرة المركز والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية مركز منفلوط (قتل) و م. ع. ح فلاح و ر. ع. ح فلاح مقيمين جمريس دائرة المركز والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية مركز منفلوط (شروع فى قتل) وم. ع. ح فلاح مقيم جمريس دائرة المركز والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مركز منفلوط (إطلاق أعيرة نارية وسلاح).

كما تم ضبط المدعو ش.ف. م عامل مقيم بويط دائرة مركز ساحل سليم.. المحكوم عليه بالسجن لمدة سنة فى قضية مركز ساحل سليم (سلاح وذخيرة) وضبط المدعو م.م.ع عامل مقيم بندر القوصية مجند هارب من إدارة قوات أمن أسيوط.

>وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة، التى باشرت التحقيق.