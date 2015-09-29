السيطرة على حريق نشب بمصنع للإسفنج بالمنيا الجديدة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بمصنع للإسفنج بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة دون إصابات.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بمصنع للإسفنج بمدينة المنيا الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمصانع المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطر المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وظروفها وملابساتها، وتولت النيابة العامة التحقيقات.