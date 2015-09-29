بالصور.. 50 شابا وفتاة يواجهون الإدمان والزواج المبكر فى ورشة عمل بأسيوط

نظمت جمعية رابطة المرأة بأسيوط، أمسية ثقافية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين فى إطار مبادرة "شاركنا"، وتضمنت ورشة عمل فنية بمشاركة 50 شابا وفتاة فى الفئة العمرية من 10 إلى 22 سنة، بالتعاون مع المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية، وبالشراكة مع جمعية خريجى البرامج الثقافية، وجمعية الكلمة بأسيوط، فى إطار تنفيذ مشروع التحالف الوطنى لصحة أفضل للشباب.

استهدفت الورشة تحسين الوضع المعرفى عن طريق رفع الوعى بالمخاطر والآثار السلبية فيما يتعلق بقضايا صحة كالإدمان والصحة الجنسية والنفسية والإنجابية والزواج المبكر وختان الإناث.

وبعد انتهاء الورشة توجه المشاركون إلى الميدان المواجه لقصر الثقافة، وقام الشباب المشاركون بصحبة الرسام والفنان محمود الأبنوبى، بتجسيد الرسومات علي جدران الحوائط المحيطة بقصر الثقافة، وتم اختيار أفضل الأعمال وتم توزيع جوائز على الشباب المتميزين.



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