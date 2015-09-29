بالصور.. احتفالات "عيد الأوبت الفرعونى" بمعبد الأقصر بحضور وزيرى السياحة والآثار

حضر وزيرا السياحة الدكتور هشام زعزوع، والآثار الدكتور ممدوح الدماطى، ومحمد بدر محافظ الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالات عيد الأوبت الفرعوني التي أقيمت فى طريق الكباش الخاص بأروقة معبد الأقصر بكورنيش النيل، وذلك قبل دقائق من مغادرتهما للمحافظة عائدين للقاهرة.

وبدأت الاحتفالية بتحرك عدد من الشباب الذين ارتدوا ملابس الفراعنة لتمثيل جزء بسيط من الاحتفالية التي كانت تقام في العصور الفرعونية القديمة منذ آلاف السنين، على أنغام معزوفة أوبرا عايدة المصرية، وطافت طريق الكباش ودخلت حتى مقصورة رمسيس.

وحضر الاحتفالية من قطاع الآثار بالأقصر كل من الدكتور مصطفى وزيرى وأحمد خليفة مسئول العلاقات العامة، وسلطان عيد مدير آثار مصر العليا، كما شاركهم أحمد نوبي موسى المستشار الإعلامي للهيئة العامة للاستعلامات بالمحافظة، ووفد من الأجانب المقيمين بالأقصر، ووسائل الإعلام الأجنبية المتواجدة بالمحافظة.

ويعرف الأثريون عيد الأوبت بأنه الاحتفال الذى يعلن بداية الرحلة السنوية لقوارب آمون-رع وموت وخنسو من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر، وكانت مدة الاحتفال عشرة أيام تترك خلالها قوارب المعبودات مقاصيرها بالكرنك فى الشهر الثانى من موسم الفيضان وتذهب لمعبد الأقصر، ثم تعود للكرنك بعد عشرة أيام، وكان الغرض من هذا الاحتفال هو إعلان تجديد شباب آمون-رع، والذى يعنى بالتبعية تجديد شباب الملك نفسه، كما كان يضمن نظام الكون عن طريق القرابين والأحتفالات والطقوس التى كانت تقام فى أيام العيد.

وتبدأ المناظر بعيد الأوبت فى تسلسل يبدأ فى الركن الشمالى الغربى من صالة الأعمدة بمعبد الكرنك وينتهى فى الركن الشمالى الشرقى، فينظر توت-عنخ-آمون وهو يحرق البخور ويقدم القرابين والزهور لآمون والصور المقدسة للأرباب، تم تحمل القوارب لتخرج من الصرح أو بوابة المعبد، الذى بناه أمنحتب الثالث، والذى هو حالياً الصرح الثالث لمعبد الكرنك، حتى تصل إلى شاطئ النهر حيث توضع على متن المراكب التى تجر بالحبال فى اتجاه الجنوب حتى تصل إلى معبد الأقصر ويصاحب المراكب حملة الأعلام وكبار الموظفين والجنود والموسيقيون بما فيهم عازفى الطبول والأبواق والمغنيين والراقصين النوبيين ، وعندما يصل الموكب إلى معبد الأقصر يستقبله قادة العجلات الحربية والجنود والراقصون والموسيقيون وحملة القرابين والجزارون الذين سيذبحون الثيران المقدمة كقرابين، ثم يحمل الكهنة القوارب ثانية ليمروا بها بين القرابين المكرسة والرقصات الأكروباتية والموسيقيين حتى يضعوها على قواعدها فى داخل مقاصيرها.



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