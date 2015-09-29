أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. احتفالات "عيد الأوبت الفرعونى" بمعبد الأقصر بحضور وزيرى السياحة والآثار

Google+ Print
بالصور.. احتفالات "عيد الأوبت الفرعونى" بمعبد الأقصر بحضور وزيرى السياحة والآثار بالصور.. احتفالات "عيد الأوبت الفرعونى" بمعبد الأقصر بحضور وزيرى السياحة والآثار
حضر وزيرا السياحة الدكتور هشام زعزوع، والآثار الدكتور ممدوح الدماطى، ومحمد بدر محافظ الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالات عيد الأوبت الفرعوني التي أقيمت فى طريق الكباش الخاص بأروقة معبد الأقصر بكورنيش النيل، وذلك قبل دقائق من مغادرتهما للمحافظة عائدين للقاهرة.

وبدأت الاحتفالية بتحرك عدد من الشباب الذين ارتدوا ملابس الفراعنة لتمثيل جزء بسيط من الاحتفالية التي كانت تقام في العصور الفرعونية القديمة منذ آلاف السنين، على أنغام معزوفة أوبرا عايدة المصرية، وطافت طريق الكباش ودخلت حتى مقصورة رمسيس.

وحضر الاحتفالية من قطاع الآثار بالأقصر كل من الدكتور مصطفى وزيرى وأحمد خليفة مسئول العلاقات العامة، وسلطان عيد مدير آثار العليا، كما شاركهم أحمد نوبي موسى المستشار الإعلامي للهيئة العامة للاستعلامات بالمحافظة، ووفد من الأجانب المقيمين بالأقصر، ووسائل الإعلام الأجنبية المتواجدة بالمحافظة.

ويعرف الأثريون عيد الأوبت بأنه الاحتفال الذى يعلن بداية الرحلة السنوية لقوارب آمون-رع وموت وخنسو من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر، وكانت مدة الاحتفال عشرة أيام تترك خلالها قوارب المعبودات مقاصيرها بالكرنك فى الشهر الثانى من موسم الفيضان وتذهب لمعبد الأقصر، ثم تعود للكرنك بعد عشرة أيام، وكان الغرض من هذا الاحتفال هو إعلان تجديد شباب آمون-رع، والذى يعنى بالتبعية تجديد شباب الملك نفسه، كما كان يضمن نظام الكون عن طريق القرابين والأحتفالات والطقوس التى كانت تقام فى أيام العيد.

وتبدأ المناظر بعيد الأوبت فى تسلسل يبدأ فى الركن الشمالى الغربى من صالة الأعمدة بمعبد الكرنك وينتهى فى الركن الشمالى الشرقى، فينظر توت-عنخ-آمون وهو يحرق البخور ويقدم القرابين والزهور لآمون والصور المقدسة للأرباب، تم تحمل القوارب لتخرج من الصرح أو بوابة المعبد، الذى بناه أمنحتب الثالث، والذى هو حالياً الصرح الثالث لمعبد الكرنك، حتى تصل إلى شاطئ النهر حيث توضع على متن المراكب التى تجر بالحبال فى اتجاه الجنوب حتى تصل إلى معبد الأقصر ويصاحب المراكب حملة الأعلام وكبار الموظفين والجنود والموسيقيون بما فيهم عازفى الطبول والأبواق والمغنيين والراقصين النوبيين ، وعندما يصل الموكب إلى معبد الأقصر يستقبله قادة العجلات الحربية والجنود والراقصون والموسيقيون وحملة القرابين والجزارون الذين سيذبحون الثيران المقدمة كقرابين، ثم يحمل الكهنة القوارب ثانية ليمروا بها بين القرابين المكرسة والرقصات الأكروباتية والموسيقيين حتى يضعوها على قواعدها فى داخل مقاصيرها.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر