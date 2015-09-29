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"المراغى": اخترنا عقد أول مؤتمر لـ"فى حب مصر" من قنا "مصنع الرجال"

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"المراغى": اخترنا عقد أول مؤتمر لـ"فى حب مصر" من قنا "مصنع الرجال" "المراغى": اخترنا عقد أول مؤتمر لـ"فى حب مصر" من قنا "مصنع الرجال"
قال جبالى المراغى، مرشح قائمة "فى حب "، إن اختيار انطلاق أول مؤتمر للقائمة من محافظة قنا، نابع من كون المحافظة "العمود الفقرى" ومصنع الرجال الذين لم يتلوثوا مثل الآخرين، ولم يتفرقوا وظلوا على قلب رجل واحد.

وأضاف المراغى، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد بقرية "المعنى" فى قنا: "أطالبكم أن تكونوا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس البطل عبد الفتاح السيسى، وأن تكونوا انتم المحاسبون لنا.

مرشح بالقائمة يدعو للتماسك لحل مشكلات الوطن
>فيما قال ماجد طوبيا، مرشح قائمة "فى حب مصر"، إن مصر تعانى من مشكلات كبيرة تحتاج إلى أن يبدأ كل شخص بنفسه، لبناء البلاد، وتخطيط مستقبل أفضل لأبنائنا ووطننا.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر أن مرشحى القائمة، وضعوا أيديهم فى أيدى بعضهم لبناء الوطن، ولا ينقصهم سوى مساندة الأهالى لتحقيق هذا المستقبل.

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مصر 365

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