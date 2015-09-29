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تطوير شاطئ المعدية على البحر المتوسط وتخصيصه مصيفًا لأهالى البحيرة

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تطوير شاطئ المعدية على البحر المتوسط وتخصيصه مصيفًا لأهالى البحيرة تطوير شاطئ المعدية على البحر المتوسط وتخصيصه مصيفًا لأهالى البحيرة
زار الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، مركز ومدينة ادكو تفقد خلالها أعمال تطهير وتكريك بحيرة ادكو وإعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى ومنطقة البوغاز وميناء الصيد بالمعدية.

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف أعمال التكريك بالبحيرة، حتى يتسنى البدء فى المرحلة الثانية من التطهير وضرورة الانتهاء من محطة المعالجة فى الموعد المحدد قبل نهاية العام الحالى، بالإضافة لعمل الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية شاطئ المعدية الواقع على البحر المتوسط واستغلاله كمصيف لمواطنى المحافظة.

وفى سياق متصل شارك محافظ البحيرة فى اجتماع بشركة رشيد للبترول لدراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعي لمشروع إنتاج الغاز من حقلى (طوروس وليبرا) البحريين واللذين يضمان عدد 9 آبار وهما جزء من مشروع تنمية غازات غرب دلتا النيل التابع لشركة بريتش بتروليم والمقرر بدء الإنتاج بهما فى عام 2017.

وانتهت الجلسة بالتأكيد على عدم تنفيذ اى مشروعات بترو كيماوية بالمشروع وعدم وجود أى تأثير على البيئة السكانية أو الزراعية أو الصيد أو المشروعات الاستثمارية بالمنطقة.

حضر الاجتماع المهندسة نادية عبده – نائب المحافظ والمهندس هشام العطار – رئيس مجلس إدارة شركة رشيد للبترول والمهندس معتز عاطف – مدير مشروعات بشركة بريتش بتروليم والمهندسة نادية خطاب – مساعد رئيس الشركة القابضة للغاز للشئون البيئية، بالإضافة إلى رئيسي مدينتى ادكو ورشيد.

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