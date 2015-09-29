أنام وتسهرى.. الرضاعة واكتئاب ما بعد الولادة سبب فى إصابة الأم بخلل النوم

بعض التغييرات التى تطرأ على حياة المرأة بمجرد الحمل والولادة، تؤثر تأثيرا مباشرا على حالتها النفسية وقد تحدث بعض الاضطرابات لدى بعض السيدات.

الدكتور محمد عادل أخصائى النفسية، أوضح خلال حديثه عن مرحلة الولادة والتى تمر فيها السيدة بحالة من الإرهاق البدنى والنفسى، قد تتأثر بعدها بحالة من العزلة والاكتئاب وهى حالة شهيرة يطلق عليها (اكتئاب ما بعد الولادة)، وهو اضطراب عاطفى ونفسى بسيط تمر به بعض السيدات دون غيرهن، وفضلا عن ذلك تعانى أغلب الامهات الجدد من حالة اضطراب فى البرنامج اليومى للاستيقاظ والنوم نتيجة برنامج الرضاعة الليلية والصباحية للطفل والتى فى الغالب ما تكون غير منظمة إذا كانت السيدة أم لأول مرة.

وتابع د.عادل موضحا أن اكتئاب ما بعد الولادة واضطرابات مواعيد الرضاعة الطبيعية، سبب حقيقى وراء الشعور بخلل فى نظام النوم، وعليه فقد تصاب المرأة بحالة من الاضطراب الشديد، كالأرق المرضى، أو النعاس المرضى، أو تقطع النوم، أو النوم المتواصل، أو النوم المضطرب، أو الأحلام والكوابيس، وتختلف الأعراض من حالة لأخرى وقد تستمر طيلة شهور، ولذا لابد من عرض الأم على طبيب نفسى متخصص يحاول مساعدتها للتخلص من تلك الاضطرابات، بجانب ضرورة تعديل جدول الرضاعة اليومى خاصة الليلية وتقليلها وتعويضها قبل ميعاد النوم.