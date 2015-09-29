السمنة تزيد من آلام مرضى التهاب المفاصل

نتائج جديدة وخطيرة لمرضى السمنة، حيث كشفت حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة إضافة إلى التهاب المفاصل قد يعانون من الألم غير المحتمل.

وأظهرت دراسة سابقة أن الأشخاص البدناء، وخاصة النساء، هم الأكثر عرضة لتطوير التهاب المفاصل وهشاشة العظام فى كثير من الأحيان.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم بقيادة الدكتورة إليزابيث فايش عالمة الأنثروبولوجيا فى جامعة سان خوسيه فى ولاية كاليفورنيا أن كتلة الجسم ترتبط بشدة الالم لمرضى التهاب المفاصل.

ووجد الباحثون أن هشاشة العظام تبدأ عندما يبدأ الغضروف فى النزول لأسفل بين المفاصل وخاصة فى مفاصل الرقبة والركبتين والقدمين، وتبدأ العظام فى الاحتكاك معاً، والتى يمكن أن تجعل المشى والأنشطة اليومية الأخرى مؤلمة جداً.

وهناك نحو 14 فى المئة من البالغين فى الولايات المتحدة فوق سن 25 لديهم شكلاً من أشكال التهاب المفاصل، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”.

وأضاف الباحثون أن مؤشر كتلة الجسم “BMI”كان الجانى الحقيقى لأنه يزيد من الألم فى مرضى هشاشة العظام، ذلك يعنى أن خفض الوزن أو "BMI" من شأنه أن يساعد المرضى ويشعرهم بتحسن كبير.