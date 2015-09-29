«السيسى» يغادر مقر إقامته فى نيويورك عائدا إلى القاهرة

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقر إقامته فى نيويورك متجها إلى المطار عائدا إلى القاهرة بعدما ترأس وفد مصر فى أعمال الدورة ٧٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة. وألقى السيسى بيان مصر أمام الجمعية العامة وكلمة أمام قمة التنمية لما بعد ٢٠١٥ وترأس لجنة روساء إفريقيا المعنية بتغير المناخ، كما شارك فى قمة مكافحة التطرّف العنيف وداعش التى دعا إليها الرئيس الأمريكى باراك أوباما، والتقى عددا من السياسيين والمفكرين الأمريكيين، وأجرى مجموعة من الحوارات مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية من بينها شبكة cnn والأسوشيتدبرس، كما أجرى عددا كبيرا من اللقاءات الثنائية مع روساء ورؤساء حكومات الدول المشاركة فى الجمعية العامة.