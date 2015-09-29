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إحالة مدير مدرسة العدل بالبحيرة للتحقيق بعد إصابة 84 تلميذا بالتسمم

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إحالة مدير مدرسة العدل بالبحيرة للتحقيق بعد إصابة 84 تلميذا بالتسمم إحالة مدير مدرسة العدل بالبحيرة للتحقيق بعد إصابة 84 تلميذا بالتسمم
قرر، منذ قليل، الدكتور إبراهيم التداوى وكيل التعليم بالبحيرة إحالة مدير مدرسة العدل الابتدائية التابعة لمدينة النوبارية للتحقيق بعد تعرض 84 تلميذا بالمدرسة لحالة من التسمم الغذائى.

ونفى وكيل التعليم بالبحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" تسمم هؤلاء التلاميذ بسبب وجبات مدرسية أو منتجات بمقصف المدرسة، خاصة وأن من بين المصابين أطفالا لم يتعد عمرهم 3 سنوات وكذلك سيدات كبار السن.

وأضاف أن حالات التسمم يرجح سببها إلى تناول، ترمس، من أحد الباعة الجائلين المتواجدين بالقرب من المدرسة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بإصابة العشرات من تلاميذ مدرسة العدل بالنوباربة بحالة تسمم غذائى وتم نقلهم إلى مستشفى النوبارية العام.


>ارتفاع عدد التلاميذ المصابين بتسمم غذائى بمدرسة فى البحيرة لــ84

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