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أسامة هيكل: مهاجمو "فى حب مصر" تهافتوا على القائمة قبل استبعادهم

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أسامة هيكل: مهاجمو "فى حب مصر" تهافتوا على القائمة قبل استبعادهم أسامة هيكل: مهاجمو "فى حب مصر" تهافتوا على القائمة قبل استبعادهم
قال أسامة هيكل، مرشح قائمة "فى حب " بالصعيد: لقد قررنا خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للوقوف خلف الدولة المصرية من أجل الحفاظ على الأمن القومى، وتحقيق العدالة ومكافحة الفقر وتحقيق صحة وخدمات أفضل، مضيفا "فليس من المعقول أن نكون فى القرن الـ21، وهناك قرى فى مصر لا تصلها مياه نظيفة".

وأضاف مرشح قائمة "فى حب مصر" بالصعيد، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيرى الأول للقائمة المنعقد اليوم الثلاثاء، بقرية "المعنى" بمحافظة قنا، أن القائمة تعرضت لهجوم كبير خلال الفترة الماضية من بعض الذين تهافتوا للانضمام إليها، وذلك لأسباب شخصية بعيداً عن الأسباب الوطنية، مشيراً إلى أن البعض كان يسعى للانضمام للقائمة وبمجرد الكشف عن الأسماء النهائية انضروا فى الهجوم على القائمة بالكامل بسبب استبعاد أسمائهم.

وطالب المشاركون فى المؤتمر دعم القائمة والتصويت إليها، مؤكداً أن الانتخابات هى من ستحسم الأمر.

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مصر 365

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