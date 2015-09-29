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بطل تسريبات ويكيليكس ينشئ حسابا على تويتر ويتحدى وكالة الأمن القومى الأمريكية

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بطل تسريبات ويكيليكس ينشئ حسابا على تويتر ويتحدى وكالة الأمن القومى الأمريكية بطل تسريبات ويكيليكس ينشئ حسابا على تويتر ويتحدى وكالة الأمن القومى الأمريكية
أنشأ العميل السابق لوكالة الأمن القومى الأمريكية إدوارد سنودن حسابا مرخصا خاصا به اليوم على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وفى التغريدة الأولى له كتب سنودن مسرب المعلومات الأمنية المهمة "Can you hear me now?".

وليس هذا فقط بل إنه تحدى وكالة الأمن القومى التى تتهمه بالعمالة والجاسوسية بعد نشره تسريبات تخص الأمن القومى الأمريكى على موقع ويكيليكس، وقام بعمل أول له follow على الموقع لحسابها على تويتر، جدير بالذكر أن إدوارد سنودن الآن هو لاجئ سياسى يعيش فى روسيا بعد أن تمت ملاحقته بعد تسريبه لوثائق مهمة تدين الوكالة التى يعمل بها وتسريب مئات من المعلومات الخطيرة.


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