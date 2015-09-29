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بالصور.. اجتماع وزيرا السياحة والآثار بالمرشدين السياحيين بالأقصر

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بالصور.. اجتماع وزيرا السياحة والآثار بالمرشدين السياحيين بالأقصر بالصور.. اجتماع وزيرا السياحة والآثار بالمرشدين السياحيين بالأقصر

اجتماع وزيري السياحة والآثار بالمرشدين السياحيين بالأقصر

عقد هشام زعزوع وزير السياحة، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع المرشدين السياحيين بالأقصر، لبحث المشكلات التي تواجههم وايجاد الحلول المناسبة لها.

وأوضح المرشدين إن الأقصر تضم 4 ألاف مرشد سياحي لايجدون عمل منذ 4 سنوات في ظل تدهور نسبة الإشغال السياحي، مطالبين بوضع معايير لممارسة مهنة الإرشاد السياحى وعلى رأسها اعتماد كارنيه نقابة المرشدين كأساس لممارسة المهنة، ووضع لائحة لتأهيل المرشدين، ويجب أن يكون للمرشد حقه في منظومة التأمين الصحي.

وقال أحد المرشدين السياحيين، إنه إذا ماتت السياحة الثقافية في لايمكن تعويضها بأي نوع آخر من السياحة، لما تتميز به من طابع فريد.

ومن جانبه، قال وزير السياحة إن الكليات كل عام تخرج آلاف المرشدين السياحيين، موضحاً إنه يوجد 18 ألف مرشد على مستوى جمهورية مصر العربية.
> وأكد “زعزوع” إنه سيناقش كافة المشكلات مع النقيب العام للمرشدين السياحيين بالقاهرة، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تقوم به النقابة لأعضائها.

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