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مهرجان النجوم للقضاء على الفقر.. وأوباما كانت المفاجأة

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الثلاثاء 29-09-2015 14:48

أطلّ النجم الهوليوودي ليوناردو دي كابريو في نيويورك وهو حليق اللحية بعد أن اعتمد اللحية الطويلة الكثيفة لمدة لا بأس بها.
إطلالة "دي كابريو" المعروف بأعماله الخيرية،  كان ضمن اجتماع أسماء بارزة في عالم الموسيقى والسياسة ضمن حفل موسيقي يهدف الى التحرّك من أجل القضاء على الفقر، حيث حث العالم الى التوصّل الى إتفاق حول التغيّر المناخي، محذرا من أن الاحترار المناخي والكوارث قد تتفاقم من حالة الفقر.
فأمام الآلاف في "حديقة سنترال بارك" في نيويورك، سعى مهرجان Global Citizen Festival الى حشد الدعم لأهداف الأمم المتحدة التنموية.
ومن المشاركين المغنين في المهرجان: بيونسي، فرقة بيرل جام، فرقة كولدبلاي، إيد شيران، كومون وسونيدي شوبان.
وقد أنهت بيونسي وصلتها الغنائية بترحيبها على المسرح بضيف غير معلن هي السيدة الأميركية الأولى ميشال أوباما التي عانقتها بحرارة، وحثت الأخيرة الحضور على استخدام وسائل التواصل الإجتماعي من أجل شنّ حملة بإسم 62 مليون فتاة في العالم لا يذهبن الى المدرسة.
وفي الحفل، وبعد عدة كلمات لسياسيين وفنيين، تولت أصغر فائزة بجائزة نوبل للسلام في العالم ملالا يوسفزاي الكلام قائلة إن العالم لا يفتقر الى المال.

 

 

 

 

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