حصرياً لـ"سيدتي نت": إبراهيم الحكمي ينضم إلى "روتانا"

أفادت مصادر "سيدتي نت" الخاصة بأن المطرب السعودي إبراهيم الحكمي في طريقه لتوقيع عقد الانضمام إلى شركة "روتانا" للصوتيات خلال الأيام المقبلة.

وأكّدت المصادر أن هناك اتصالات واتفاقاً مبدئياً بين شركة "روتانا" والحكمي على انضمام الأخير لباقة نجوم "روتانا".

يشار إلى أن الفنان إبراهيم الحكمي عايد جمهوره بأغنية "سينجل" جديدة طرحها مؤخراً بعنوان "عاشر صفحة"، وهي من كلمات مشعل الذاير، وألحان فهد جمال، وتوزيع جراح الصايغ، وذلك بعد أن تأجل إطلاقها منذ فترة.

ويحضر الحكمي للعديد من الأغاني الجديدة التي سيقدمها في ألبومه الغنائي القادم، حيث يختار حالياً عدداً من الأغاني المنوعة ما بين الخليجي والمصري واللبناني وأيضاً المغربي.