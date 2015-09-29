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جورج وأمل كلوني يتابعان تجديد منزلهما رغم انزعاج الجيران

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تُظهر هذه الصور الجوّية أعمال التجديد، كما الإضافات، التي يقوم فيها جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين لتحويل بيتهما المجاور لنهر Thames إلى بيت زوجي نموذجي، يخططان للانتقال إليه قريباً.
العروسان اللذان احتفلا قبل أيام بذكرى زواجهما الأولى، ّان على إضافة كل الكماليات التي يحلمان بها في منزلهما الجديد في مدينة بركشاير البريطانية، وقد وصلا إلى منتصف الطريق في أعمال البناء، التي تشمل تجديد 9 غرف نوم، بناء صالة سينما كبيرة، تركيب حوض سباحة تبلغ مساحته 60 قدماً، بناء ملعب تنس، إضافة إلى تركيب 18 كاميرا مراقبة في المنزل، الذي تبلغ قيمته نحو 15.69 مليون دولار.
لكن، كل هذه الأعمال جعلت من جيران المحامية اللبنانية الأصل والممثلة لحقوق الإنسان، أمل علم الدين، منزعجين من صوت الشاحنات والحفارات التي تسبّب لهم القلق والفوضى، فهناك استخفاف بالمقيمين وغياب كامل للحرية والاحترام، كما قال أحد القاطنين في القرية التي كانت هادئة قبل مجيء آل كلوني إليها.
هذا وتُعتبر الكاميرات التي نصبها النجمان في محيط منزلهما الجديد مشكلة من نوعٍ آخر، إذ أن مجلس "Eye and Dunsden Parish Council" في المنطقة كان قد عارض منذ البداية فكرة وضع أجهزة المراقبة بهذا الشكل، زاعماً بأنها قد تمثّل "انتهاكاً محتملاً لخصوصية الممتلكات المجاورة".

 

براد بيت وجورج كلوني سيصبحان "جيران"

 

 

 

 

 

 

 

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