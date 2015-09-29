العكيد معتز يودع "باب الحارة"مؤكداً: المسلسل دخل مرحلة حرق الشخصيات

بعد انتشار خبر البدء بالتحضير للجزء الثامن من مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة"، خرج الفنان وائل شرف الذي عرف بشخصية العكيد معتز بتصريح من العيار الثقيل ربما يحبط مخططات الشركة المنتجة حيث أكد بأنه لاينوي إكمال مشواره في "باب الحارة"، لأنه يعتبر بأن العمل لن يقدم له شيئاً جديداً في الأجزاء القادمة.

وقال شرف إنّ العمل دخل في مرحلة حرق الشخصيات، ولم يعد هناك أي معنى لاجترار نجاح هذا العمل، بل يكفي 7 أجزاء لأن المسألة أصبحت تجارية أكثر من كونها عملاً فنياً .

وعما إذا كانت ستغيب شخصية العكيد معتز أم سيتم استبداله بفنان آخر قال "هذا الأمر يعود للمخرج والشركة المنتجة ولست أنا من يقرّر".