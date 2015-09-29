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لهذه الأسباب تعذّر إبلاغ MBC بوقف برنامج "المتاهة"

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لهذه الأسباب تعذّر إبلاغ MBC بوقف برنامج "المتاهة" لهذه الأسباب تعذّر إبلاغ MBC بوقف برنامج "المتاهة"

الثلاثاء 29-09-2015 18:28

بعد صدور قرار عن قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان، بمنع عرض برنامج "المتاهة" لمقدمته وفاء الكيلاني، بسبب استنساخ وسرقة حقوق الملكية الفكرية لزياد الزيّات الذي قدم الفكرة إلى MBC في عام 2014، قبل أن يفاجىء بتنفيذ فكرته دون العودة إليه، علمت "سيدتي نت" أن البرنامج سيعرض هذه الليلة، بسبب تعذّر تبليغ المحطة بالقرار، بعد أن تبين أنها سجلت شركاتها باسم آخر في لبنان.
وقد أكد زياد الزيات في اتصال معه أنه سيتابع القضية، وأنه لن يترك حقه، نافياً ما قيل عن مفاوضات تمّت بينه وبين المحطة وتسويات أدت إلى عرض البرنامج.

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سيدتي