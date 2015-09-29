بالأسماء.. 128 مرشحًا لانتخابات البرلمان القادم بأسوان بعد رفض جميع الطعون

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بأسوان، برئاسة المستشار محمد عفيفى، اليوم الثلاثاء، الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة، والتي ستجرى خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر القادم.

وقال المستشار محمد عيسى، نائب رئيس محكمة أسوان الإبتدائية، ونائب رئيس اللجنة، إن الكشوف النهائية للناخبين بعد الانتهاء من فحص الطعون والبت فيها بلغت 128 مرشحًا منهم 29 مرشحًا بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة أسوان، و24 مرشحًا بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة دراو.

وأضاف أن هناك 20 مرشحًا بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة كوم أمبو، و42 مرشحًا بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة إدفو، و13 مرشحًا بالدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة نصر النوبة.

وأشار إلى أن 144 مرشحًا تقدموا للسباق الانتخابي، وتم استبعاد 16 منهم طبيًا ولعدم استكمال الأوراق.