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جمال علام: حضور جماهير الأهلى والزمالك لمباراتى الكونفدرالية «ضرورى»

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جمال علام: حضور جماهير الأهلى والزمالك لمباراتى الكونفدرالية «ضرورى» جمال علام: حضور جماهير الأهلى والزمالك لمباراتى الكونفدرالية «ضرورى»

جمال علام رئيس اتحاد الكرة

أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أن حضور جماهير كل من الأهلى والزمالك لمباراتى العودة نصف النهائى فى الكونفدرالية أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقى والنجم الساحلى التونسى على الترتيب ضرورى. أوضح رئيس اتحاد الكرة فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج الملاعب اليوم الذى يقدمه الإعلامى حازم إمام على قناة الحياة، أن الجبلاية جهة غير معنية بأمر تحديد الحضور الجماهيرى، مضيفا أنه يتمنى حضور الجماهير فى مباراتى نصف النهائى حتى يتوفر مبدأ تساوى الفرص بين جميع الفرق. ورفض علام الحديث الدائر بشأن تحميل اتحاد الكرة خسارة الأهلى والزمالك فى مباراتى الذهاب بسبب تحديد موعد مباراة نهائى كأس قبل موعد المواجهات الإفريقية بثلاثة أيام فقط، مضيفًا أن كل الدول العالمية تلعب مباريات كل ثلاث أيام.

 

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