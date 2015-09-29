رئيس جامعة بني سويف يقرر حظر استخدام الجامعة فى الدعاية الإنتخابية

قرر رئيس جامعة بنى سويف الدكتور أمين لطفى،حظر استخدام الجامعة فى الدعاية الإنتخابية بكافة أشكالها داخل أروقة الجامعة،مؤكدا أن موقف الجامعة هو الحياد التام بين الجميع ، مشيرا إلى أن الجامعة تعد منبرا للعلم وقلعة للبحث العلمي .

وحث رئيس الجامعة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات على المشاركة السياسية الإيجابية والبناءة في صنع مستقبل بلدهم،وممارسة حقهم الانتخابي خارج أروقة الجامعة،مؤكدا على منع وضع أي إعلانات أو لافتات انتخابية على أسوار الجامعة أو إقامة ندوات ولقاءات خاصة بالأحزاب أو المرشحين داخل الجامعة،موضحا أن الحظر يشمل توزيع أي هدايا تحمل طابعا انتخابيا داخل كافة منشآت الجامعة.