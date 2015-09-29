محمد فراج ينضم إلى وكالة «C.A.T»

أعلنت وكالة C.A.T عن انضمام النجم الصاعد محمد فراج إلى قائمة نجوم ومواهب الوكالة، لتتولى الوكالة إدارة نشاطاته وتقديم الاستشارات الفنية له في أعماله المقبلة سواء داخل أوخارج مصر.

كان “فراج” قد شارك في مسلسل “تحت السيطرة” في رمضان الماضي، مع الفنانة نيللي كريم والمؤلفة مريم نعوم والمخرج تامر محسن، حيث قام بدور “علي”، الذي حاز على إشادة الجمهور والنقاد، وفاز بجائزة أفضل ممثل في عدد من استفتاءات المواقع الإخبارية، كما يشارك “فراج” حالياً في بطولة فيلم “خانة اليك” مع المخرج أمير رمسيس ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب منهم أمينة خليل وعمر السعيد ونبيل عيسى.

ومن أهم أعمال الفنان محمد فراج دوره في مسلسل “بدون ذكر أسماء”، ومسلسل “طرف تالت” و”عد تنازلي” و”شربات لوز” وفيلمي “قط وفار” و”القشاش”.

وكالة C.A.T أول وكالة عربية لإدارة أعمال النجوم- التي يتولى إدارتها الخبير الإعلامي عمرو قورة مع نخبة من خبراء التسويق والدعاية والإنتاج المصريين، وتعمل ما بين القاهرة وبيروت ودبي وأبو ظبي، ضمت مؤخراً السيناريست مريم نعوم والسيناريست هشام هلال، بجانب عدد كبير من النجوم منهم أروى جودة وإنجي المقدم ودينا الشربيني وناهد السباعي وأمينة خليل وشريف مدكور وغيرهم.