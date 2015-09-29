الزمالك يدرس التصعيد في حال عدم حضور جماهيره أمام النجم

يدرس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الموافقة الأمنية على حضور جماهير الفريق الأبيض مباراة الإياب من نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام النجم الساحلي.

وخسر الزمالك بنتيجة ثقيلة يوم الأحد من مضيفه النجم 5-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك للفوز برباعية نظيفة من أجل التأهل مباشرة للنهائي، في مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

وكشف مرتضى عن نيته طبع 10 آلاف تذكرة لأعضاء الجمعية العمومية بالزمالك، من أجل حضور المباراة.

ولكن الأمن أبلغ الأهلي والزمالك برفضه حضور الجماهير في مباراتي إياب نصف نهائي الكونفدرالية، أمام أورلاندو بايرتس والنجم على الترتيب.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى يدرس التهديد بانسحاب الزمالك من المباراة، في حال الإصرار على رفض حضور الجماهير.

ويسعى مرتضى لإقناع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة للتدخل، من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المباراة بحضور جماهيري.

وكان جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد صرح برغبته في حضور جماهير الأهلي والزمالك مباراتي إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

في نفس الإطار، ينوي مرتضى طلب عودة الثلاثي أحمد توفيق وإبراهيم صلاح وإبراهيم عبد الخالق من مهمته مع منتخب مصر العسكري، قبل مباراة السوبر أمام الأهلي يوم 15 أكتوبر.

ورفض الاتحاد المصري لكرة القدم أي طلب بتأجيل مباراة السوبر، التي ستقام في أبو ظبي.