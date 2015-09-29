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مدرب أورلاندو: نحن على بعد خطوة من نهائي الكونفدرالية.. التتويج سيكون رائعا

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مدرب أورلاندو: نحن على بعد خطوة من نهائي الكونفدرالية.. التتويج سيكون رائعا مدرب أورلاندو: نحن على بعد خطوة من نهائي الكونفدرالية.. التتويج سيكون رائعا

يؤمن إريك تينكلير المدير الفني لأورلاندو بايرتس على أن فريقه اقترب من التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الأهلي، ولكنه أكد على أنهم سيقدمون أفضل ما لديهم في الإياب.

وفاز أورلاندو 1-0 على الأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستضيف الأهلي الفريق الجنوب إفريقي يوم الأحد على ملعب السويس في مباراة الإياب.

وقال تينكلير لموقع "سوكر لادوما ": "أورلاندو تعاقد معي من أجل الفوز بالبطولات. ونحن نمتلك حظا الآن في الفوز بالكونفدرالية".

وتابع "نحن على بعد خطوة واحدة من الوصول للمباراة النهائية، وسنقدم أفضل ما لدينا، أعرف أننا دائما سنقدم الأفضل".

وأكمل متما "سيكون من الرائع أن نفوز بالكونفدرالية لأننا سنضيف لقبا لم يفز أورلاندو به من قبل، نتمنى أن نضيفه إلى دولاب البطولات ولكن هذا لن يكون سهلا".

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