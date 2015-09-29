ارتفاع عدد التلاميذ المصابين بتسمم غذائى بمدرسة فى البحيرة لــ84

ارتفع عدد التلاميذ المصابين بتسمم غذائى بمدرسة العدل الابتدائية التابعة لمدينة النوبارية بالبحيرة إلى 84 تلميذا، بعد تناولهم ترمس من كانتين المدرسة، وتم نقلهم لمستشفى النوبارية العام.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الناصر حميدة مدير عام الطب الوقائى أنه بعد الكشف وفحص التلاميذ تبين أن سبب التسمم استخدام مياه غير صالحة للاستخدام الآدمى فى عمل الترمس، ما أدى إلى حدوث التسمم.

تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، وأخذ عينات من بقايا الطعام ومن متحصلات القىء، وأخذ عينات من المياه بالمدرسة، وجار تقديم كل الإجراءات العلاجية لهم.

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