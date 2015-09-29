بالصور.. العالم البريطانى نيكولا ريفز يبدأ رحلة البحث عن قبر "نفرتيتى"

بدأ عالم الآثار البريطانى نيكولا ريفز رحلة البحث عن قبر "نفرتيتى"، فى محاولة لإثبات نظيرته القائمة على وجود مقبرتها فى غرفة سرية داخل مقبرة توت عنخ آمون فى البر الغربى بمدينة الأقصر.

وبعد لقاء مع وزير الآثار ممدوح الدماطى، ومحافظ الأقصر، رصدت وكالات الأنباء العالمية جولة العالم البريطانى داخل قبر توت عنخ آمون فى رحلة شاقة للوصول إلى قبر الملكة نفرتيتى.



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داخل مقبرة حور محب فى وادى الملوك بالأقصر.



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عالم الآثار البريطانى والمتخصص فى علم المصريات نيكولا ريفز.



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الرسوم الفرعونية محتفظة بألوانها داخل مقبرة حور محب فى وادى الملوك.



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الرسوم داخل المقبرة.



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يسعى عالم الآثار للبدء فى عدد من الأبحاث التى تثبت أن المكلة المصرية نفرتيتى مدفونة داخل إحدى الغرف السرية الموجود فى مقبرة الملك توت عنخ آمون.



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توت عنخ آمون



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قال الباحث البريطانى إن حجرة توت عنخ آمون بها اثنان من الأبواب السرية التى بُنيت بطريقة مهارية عالية.



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الأبواب من الصعب تفريقها عن باقى جدران الحجرة وذلك لتصميم الرسومات أيضًا التى لم توضح أى آثار لها.



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كما أنه من المقرر أن يقوم نيكولا بفحص جميع حوائط المقبرة بدقة فائقة.



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سيتم الإعلان قريبًا عن النتائج الأولية لزيارته والخطة المستقبلية التى سيتبعها.



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وزير الآثار المصرى ممدوح الدماطى خلال زيارة وادى الملوك فى الأقصر.



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لقاء الوزير مع عالم الآثار داخل المقبرة قبل البدء فى البحث.

- بالصور.. وزيرا السياحة والآثار ومحافظ الأقصر يعاينون مقبرة "توت عنخ أمون" لمتابعة الكشف التاريخى عن مقبرة "نفرتيتى".. وزعزوع يجتمع بأصحاب البازارات لمناقشة أزماتهم.. ويحضرون حفلا بمعبد الأقصر

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- بالصور.. وزير الآثار يشارك عالم المصريات البريطانى "نيكولاس ريفيز" فى إثبات صحة نظريته بوجود مقبرة "نفرتيتى" خلف جدران مقبرة "توت عنخ آمون" بالبر الغربى بالأقصر.. نيكولاس لـ"اليوم السابع": سنحقق نجاحا

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