أخبار عاجلة

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"اليوم السابع": "مذبحة" رؤساء الشركات القابضة فى وزارة الاستثمار

Google+ Print
"اليوم السابع": "مذبحة" رؤساء الشركات القابضة فى وزارة الاستثمار "اليوم السابع": "مذبحة" رؤساء الشركات القابضة فى وزارة الاستثمار
تحت عنوان "مذبحة رؤساء الشركات القابضة فى وزارة الاستثمار"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الغد الأربعاء، تفاصيل المخالفات التى اكتشفها وزير الاستثمار أشرف سالمان فى عدد من مجالس إدارات الشركات القابضة، والإطاحة بـ63 رئيسًا فى أسبوع التطهير بشركات القطاع.

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضًا..

ـ مفاجأة صادمة للمسلمين فى دول العالم.. العيد كان الأربعاء.. والخميس غلط.. علماء فلك: اكتمال قمر ذى الحجة يوم 13 يثبت خطأ حسابات الرؤية الشرعية بالعين المجردة ويؤكد تأخر احتفال المسلمين بالعيد يومًا كاملاً

ـ وزير القوى العاملة فى حوار خاص لـ"اليوم السابع": أنا "بيروقراطى" ولا علاقة للجهات الأمنية بإنشاء النقابات المستقلة

ـ "مذبحة" رؤساء الشركات القابضة فى وزارة الاستثمار.. أشرف سالمان يبدأ "أسبوع التطهير" لمجالس إدارات الشركات الخاسرة.. والإطاحة بـ63 رئيسًا لوجود مخالفات للقانون

ـ معركة فقهية حول صلاة المرأة بجوار الرجل

ـ "مذبحة" وزير التعليم للمعلمين والمديرين بسبب الغياب والنظافة.. "التعليم" تفشل فى أول اختبار لـ"لائحة الانضباط المدرسى".. وإخلاء مدرسة بأسوان لغياب دورات مياه

ـ "العليا للانتخابات": 2573 مرشحًا فرديًا فى المرحلة الأولى لـ"النواب".. "المصريين الأحرار" يعلن برنامجه الانتخابى فى مؤتمر صحفى بحضور "ساويرس"

ـ شكرى: بيان "السيسى" فى الأمم المتحدة رسالة قوية من .. وزير الخارجية: اللقاءات الثنائية للرئيس تهدف لتقريب وجهات النظر حول القضايا الشائكة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر