"اليوم السابع": "مذبحة" رؤساء الشركات القابضة فى وزارة الاستثمار

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تحت عنوان "مذبحة رؤساء الشركات القابضة فى وزارة الاستثمار"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الغد الأربعاء، تفاصيل المخالفات التى اكتشفها وزير الاستثمار أشرف سالمان فى عدد من مجالس إدارات الشركات القابضة، والإطاحة بـ63 رئيسًا فى أسبوع التطهير بشركات القطاع.

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