احتجاز 3 حجاج بحميات العباسية للاشتباه بإصابتهم بفيروس "كورونا"

احتجزت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى 3 حجاج مصريين فور وصولهم من الأراضى المقدسة، للاشتباه فى إصابتهم بفيروس "كورونا" لارتفاع درجة حرارتهم وإصابة حاجة منهم بحالة قىء شديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى.

وصرحت مصادر طبية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الحجاج على طائرة شركة المصرية الخاصة تلاحظ لأطباء الحجر الصحى ارتفاع درجة حرارة 3 حجاج، وهم "سميحة.م 55 عاما"، و"سلوى.أ 55 عاما"، و"سعيد.أ 68 عاما"، وإصابة حاجة منهم بقىء شديد.

وأمر مدير الحجر الصحى بإنهاء إجراءات وصولهم وعزلهم بمستشفى حميات العباسية لتوقيع الكشف الطبى وعمل الإسعافات اللازمة، والتأكد من خلوهم من فيروس "كورونا"، وتم نقلهم داخل سيارتى إسعاف إلى المستشفى تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار.