"الثورة الجنسية" هاشتاج يجتاح "تويتر" ويتسبب فى جدل واسع بين المستخدمين

تصدر هاشتاج "الثورة الجنسية" الترند على موقع "تويتر" اليوم، والذى يدعو إلى الحرية الجنسية وتغيير النظرة الضيقة التى تتعلق بالجنس والعلاقات المختلفة.>أثار هذا الهاشتاج العديد من المناقشات والآراء المختلقة، بين مؤيد ومعارض، حيث استخدمه البعض لتأييد الحرية الجنسية التى ستقلل من معدلات التحرش والاغتصاب والاختطاف، بيما اعتبره البعض الآخر دعوة للفسق والفجور.



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