فتح تدعو الفلسطينيين لرفع علم بلادهم تزامنا مع كلمة أبو مازن بالأمم المتحدة

طالبت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" إقليم الدنمارك، جميع أبناء الشعب الفلسطينى فى الداخل والشتات، برفع أعلام فلسطين فوق منازلهم أو مركباتهم تزامنًا مع إلقاء كلمة الرئيس الفلسطينى محمد عباس أبو مازن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غدًا.

ويذكر أن الرئيس محمود عباس أبو مازن سيرفع العلم الفلسطينى لأول مرة فى الأمم المتحدة، بحضور الوفد الفلسطينى المرافق، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، ورؤساء وممثلى البعثات الدبلوماسية، وذلك قبيل إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة، مساء غد الأربعاء.