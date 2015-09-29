فتح تدعو الفلسطينيين لرفع علم بلادهم تزامنا مع كلمة أبو مازن بالأمم المتحدة

طالبت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" إقليم الدنمارك، جميع أبناء الشعب الفلسطينى فى الداخل والشتات، برفع أعلام فلسطين فوق منازلهم أو مركباتهم تزامنًا مع إلقاء كلمة الرئيس الفلسطينى محمد عباس أبو مازن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غدًا.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويذكر أن الرئيس محمود عباس أبو مازن سيرفع العلم الفلسطينى لأول مرة فى الأمم المتحدة، بحضور الوفد الفلسطينى المرافق، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، ورؤساء وممثلى البعثات الدبلوماسية، وذلك قبيل إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة، مساء غد الأربعاء.